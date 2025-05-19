Популярного российского бьюти-блогера Алтуняна арестовали в Москве за распространение порно

В Москве арестован бьюти-блогер Юрий Алтунян. Его обвиняют в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Mash.

Алтунян является пластическим хирургом и владеет медицинским центром в столице, где проводит косметические операции, в частности, коррекцию губ. В соцсетях блогер, имеющий два миллиона подписчиков, публиковал видеоролики с отзывами клиенток и делился советами по уходу за собой.

Кунцевский суд Москвы в пятницу принял решение о заключении блогера под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы за незаконный оборот порнографии в интернете.