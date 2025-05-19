Популярного российского бьюти-блогера Алтуняна арестовали в Москве за распространение порно
Mash: В Москве за распространение порнографии арестован блогер и хирург Алтунян
Юрий Алтунян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr_altunyan
В Москве арестован бьюти-блогер Юрий Алтунян. Его обвиняют в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Mash.
Алтунян является пластическим хирургом и владеет медицинским центром в столице, где проводит косметические операции, в частности, коррекцию губ. В соцсетях блогер, имеющий два миллиона подписчиков, публиковал видеоролики с отзывами клиенток и делился советами по уходу за собой.
Кунцевский суд Москвы в пятницу принял решение о заключении блогера под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы за незаконный оборот порнографии в интернете.
Ранее сообщалось, что в Твери была задержана местная жительница, которая снимала и распространяла порнографию. В её квартире нашли мобильные телефоны с соответствующими материалами, а также визитные карточки. Девушку поместили в следственный изолятор.