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19 мая, 10:57

Популярного российского бьюти-блогера Алтуняна арестовали в Москве за распространение порно

Mash: В Москве за распространение порнографии арестован блогер и хирург Алтунян

Юрий Алтунян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr_altunyan

Юрий Алтунян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr_altunyan

В Москве арестован бьюти-блогер Юрий Алтунян. Его обвиняют в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Mash.

Алтунян является пластическим хирургом и владеет медицинским центром в столице, где проводит косметические операции, в частности, коррекцию губ. В соцсетях блогер, имеющий два миллиона подписчиков, публиковал видеоролики с отзывами клиенток и делился советами по уходу за собой.

Кунцевский суд Москвы в пятницу принял решение о заключении блогера под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы за незаконный оборот порнографии в интернете.

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Ранее сообщалось, что в Твери была задержана местная жительница, которая снимала и распространяла порнографию. В её квартире нашли мобильные телефоны с соответствующими материалами, а также визитные карточки. Девушку поместили в следственный изолятор.

Наталья Афонина
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