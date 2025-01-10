В Твери задержали участницу шоу «Давай поженимся» за распространение порнографии

В Твери сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая снимала и распространяла порнографию. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

Квартира подозреваемой. Видео © VK / Управление МВД России по Тверской области

Во время обыска в квартире подозреваемой были найдены мобильные телефоны с соответствующими материалами, а также визитные карточки с QR-кодами, которые ведут на тот самый телеграм-канал. Девушка признала вину, отметив, что таким образом зарабатывала на жизнь. Создательницу горячего контента поместили в следственный изолятор, сейчас решается вопрос о её аресте.

«СУ УМВД России по городу Твери в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершённые с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Максимальное наказание предполагает до шести лет лишения свободы. Ведётся следствие», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Afanasy.biz, ранее девушка участвовала в шоу «Давай поженимся».