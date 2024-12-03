В ЛНР задержали четырёх женщин за организацию подростковой проституции
В Луганске задержали четырёх женщин по подозрению в совершении тяжкого преступления — организации занятий детской проституцией. Следствием установлено, что с 2022 года они регулярно искали и поставляли девушек в бани и сауны для оказания секс-услуг. Преимущественно на них работали гражданки Украины, в том числе несовершеннолетние.
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Силовики нагрянули к сутенёршам с обысками. Изъяли телефоны, блокноты и технику. Заведено уголовное дело.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий СУ СК России по ЛНР и МВД по ЛНР, а также при участии Росгвардии, задержаны четыре женщины по подозрению в организации занятий проституцией. Следственными органами СК России по ЛНР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — сообщила Елена Марковская — старший помощник руководителя СУ СК России по ЛНР.
А ранее жениха с программы «Давай поженимся» осудили на 15 лет за убийство десятилетней давности. Житель Ростовской области оказался за решёткой за преступление, которое он совершил в Луганске.
СУ СК России по ЛНР