Жениха с «Давай поженимся» осудили на 15 лет за убийство десятилетней давности

Жителя Ростовской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство 10-летней давности, которое он совершил в Луганске. Об этом сообщили в СК ЛНР.

Жителя Ростова осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР. Видео © Telegram / Следком ЛНР

«Доказательства, собранные следователем следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и пп. «а, в, г, ж» ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением оружия)», — говорится в сообщении СК.

Согласно материалам следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый вместе с приятелем собирались выехать на территорию Краснодона в ЛНР. Заблудившись, они решили узнать, в каком направлении им двигаться, у двух мужчин, проходивших мимо. Обнаружив у одного из них ценности, они, угрожая оружием, насильно заставили их сесть в машину и отвезли в лесопосадку, расположенную в Луганске, где затем совершили убийство.

Согласно информации РИА «Новости», обвиняемый по делу родом из Ростовской области. В 2019 году он участвовал в известном телешоу «Давай поженимся», но невеста выбрала другого жениха.