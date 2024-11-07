Студентка в Болгарии получила 17 лет тюрьмы за убийство бабушки-актрисы

В Болгарии студентка Иветта Стайкова была осуждена на 17 лет за убийство своей бабушки, известной актрисы Виолеты Доневой, которая исполнила главную роль в фильме, победившем на Московском международном кинофестивале 1973 года. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Тело 79-летней актрисы было обнаружено 22 октября 2022 года в её квартире в Софии, после того как она несколько дней не отвечала на звонки. Полицейские вскрыли дверь квартиры, обнаружив на теле женщины следы насильственной смерти.

В убийстве обвинили её внучку, которой на тот момент было 18 лет. На слушаниях прокурор Камен Господинов сообщил, что она нанесла бабушке 54 удара кухонным ножом, находясь под воздействием наркотиков. Защита заявила, что прямых доказательств нет и попросила учесть, что Стайкова ещё молода и продолжает обучение, находясь под домашним арестом.

Девушка же утверждает, что любила бабушку и не могла бы причинить ей вред. Несмотря на приговор, суд оставил меру пресечения прежней и 21-летняя девушка продолжает находиться под домашним арестом.