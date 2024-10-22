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22 октября, 12:20

На Дону пьяные посиделки закончились убийством казачьей саблей, виновник получил суровый срок

Жителю Новочеркасска дали 13 лет тюрьмы за убийство знакомого казачьей саблей

Место расправы под Ростовом-на-Дону и та самая сабля. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Место расправы под Ростовом-на-Дону и та самая сабля. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Ранее судимому жителю Новочеркасска Ростовской области назначено наказание в виде 13 лет тюремного заключения за убийство знакомого и ранение его сожительницы казачьей саблей. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина, находясь в частном доме, распивал напитки вместе со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей. В какой-то момент в компании возник конфликт. Тогда злоумышленник схватил казачью саблю и нанёс серию ударов в области шеи и туловища. Также он ударил женщину в живот.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, его сожительнице удалось сбежать и обратиться за помощью. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Нападавший полностью признал свою вину в содеянном.

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Недавно в Долгопрудном произошла ещё одна страшная история. Семейная пара стала жертвой ненормального соседа во время прогулки в парке. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. Как оказалось, злоумышленник год следил за своими жертвами.

Мария Любицкая
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