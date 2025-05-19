Фото и видео за плату: Стало известно, как извращенцы завлекают детей в создание порно

В цифровом пространстве участились случаи склонения несовершеннолетних к производству контента интимного характера. Как рассказал «Ленте.ру» владелец порнобота, подобные схемы активно используются в чатах для знакомств и игровых сообществах.

Злоумышленники, маскирующиеся под обычных пользователей, целенаправленно выбирают юных собеседниц, предлагая им материальное вознаграждение за откровенные фотографии и видео. В качестве оплаты фигурируют денежные переводы, покупки в интернет-магазинах или платные подписки в мессенджерах. По данным источника, средний гонорар за полуторачасовую «сессию» составляет около 1000 рублей.

Особую тревогу вызывает проникновение таких предложений в игровые чаты, где преступники заманивают подростков обещаниями быстрого заработка или бонусов внутри игры. Первоначальный контакт устанавливается в общем чате, после чего общение переходит в личные сообщения.