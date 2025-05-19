Фото и видео за плату: Стало известно, как извращенцы завлекают детей в создание порно
«Лента.ру»: Преступники склоняют детей к созданию порнографии через игровые чаты
Школьницы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zhorov
В цифровом пространстве участились случаи склонения несовершеннолетних к производству контента интимного характера. Как рассказал «Ленте.ру» владелец порнобота, подобные схемы активно используются в чатах для знакомств и игровых сообществах.
Злоумышленники, маскирующиеся под обычных пользователей, целенаправленно выбирают юных собеседниц, предлагая им материальное вознаграждение за откровенные фотографии и видео. В качестве оплаты фигурируют денежные переводы, покупки в интернет-магазинах или платные подписки в мессенджерах. По данным источника, средний гонорар за полуторачасовую «сессию» составляет около 1000 рублей.
Особую тревогу вызывает проникновение таких предложений в игровые чаты, где преступники заманивают подростков обещаниями быстрого заработка или бонусов внутри игры. Первоначальный контакт устанавливается в общем чате, после чего общение переходит в личные сообщения.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курганском колледже произошёл скандал, приведший к увольнению преподавателя. Причиной стало распространение компрометирующего видео, на котором педагог откровенно делился со студенткой своими сексуальными фантазиями. После того как администрация учебного заведения получила доказательства неподобающего поведения педагога, он был вынужден написать заявление.