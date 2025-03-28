Любимый препод записал студентке секс-кружок в Telegram и вылетел из колледжа в Кургане
Из курганского колледжа уволился преподаватель, замешанный в секс-скандале
Один из преподавателей колледжа в Кургане написал заявление об увольнении, когда до руководства дошло слитое видео, где он делится со студенткой своими фантазиями на тему секса. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере образования.
Педагог прислал девушке «кружок» в Телеграм, где поведал ей о волнующих его эротических идеях. Доступ к видео заполучили третьи лица, после чего оно начало планомерно распространяться везде. В результате с сексуальными фантазиями преподавателя ознакомилось и руководство учебного заведения.
«После скандала молодому человеку пришлось уволиться», — сообщил собеседник.
Сами студенты сожалеют о его увольнении. Они исключительно положительно отзывались об этом преподавателе, отмечая его глубокие познания в собственной сфере и творческий подход к ведению занятий. А учитель говорит, что скандал был сфабрикован, когда информация из личной переписки стала общим достоянием из-за сторонних лиц. После увольнения он планирует посвятить себя другому роду деятельности.
Ранее в Башкортостане опытный учитель, проработавший в школе 40 лет, уволился после того, как показал ученикам седьмого класса порно. Видеозапись дети увидели случайно, когда он забыл её выключить. Он преподавал детям математику, технологию и физику.
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