Любимый препод записал студентке секс-кружок в Telegram и вылетел из колледжа в Кургане

Один из преподавателей колледжа в Кургане написал заявление об увольнении, когда до руководства дошло слитое видео, где он делится со студенткой своими фантазиями на тему секса. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере образования.

Педагог прислал девушке «кружок» в Телеграм, где поведал ей о волнующих его эротических идеях. Доступ к видео заполучили третьи лица, после чего оно начало планомерно распространяться везде. В результате с сексуальными фантазиями преподавателя ознакомилось и руководство учебного заведения.

«После скандала молодому человеку пришлось уволиться», — сообщил собеседник.