Показавший семиклассникам урок порно башкирский физик написал заявление об уходе после 40 лет работы

Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), который смотрел порно на уроке семиклассников, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает Mash Batash. Известно, что в школе мужчина проработал почти 40 лет.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента. Он преподавал физику, математику и технологию, работал в нашей школе 39 лет», — приводит ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.

Сейчас проходит служебная проверка, в ходе которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно специально или случайно нажал на ссылку в Сети. Свою проверку проводит и прокуратура.