Забывчивый учитель из Башкирии невольно показал семиклассникам урок порно

В Башкирии школьный учитель седьмого класса забыл выключить проектор в классе и спалился за просмотром порнографии во время урока. О неловком инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Просмотр порно в школьном классе. Видео © SHOT

Сообщается, что после происшествия преподавателя вызвали к директору за внезапный принудительный «урок полового воспитания». Увольнять мужчину не спешат, так как в округе Нефтекамска сложно отыскать квалифицированного физика. В честь порноперформанса даже организовали школьное собрание, где решат дальнейшую судьбу сластолюбца.