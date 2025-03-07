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7 марта, 10:48

Забывчивый учитель из Башкирии невольно показал семиклассникам урок порно

Учитель физики в школе Нефтекамска забыл выключить проектор и спалился с порно

В Башкирии школьный учитель седьмого класса забыл выключить проектор в классе и спалился за просмотром порнографии во время урока. О неловком инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Просмотр порно в школьном классе. Видео © SHOT

Сообщается, что после происшествия преподавателя вызвали к директору за внезапный принудительный «урок полового воспитания». Увольнять мужчину не спешат, так как в округе Нефтекамска сложно отыскать квалифицированного физика. В честь порноперформанса даже организовали школьное собрание, где решат дальнейшую судьбу сластолюбца.

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Ранее Life.ru писал, что в Канаде 87-летнюю учительницу обвинили в совращении своих же учеников. Дети подверглись насилию со стороны педагога с 1980 года. 25 февраля её наконец признали виновной в семи эпизодах надругательства над несовершеннолетними. Конец жизни учительница может провести в тюрьме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / phBodrova

Николай Рюмин
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