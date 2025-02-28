Петербургский адвокат снимал порно с 7-летней дочерью, у него нашли её голые фото

Адвоката Виталия Григорьева из Петербурга обвиняют в съёмке порно со своей 7-летней дочерью. Мужчина вину не признаёт, заявляя, что живёт отдельно от ребёнка. Григорьев нашёл отмазку и на хранящиеся дома фотографии с обнажённой девочкой.

«Григорьев возражал, указав, что проживает один, отдельно от ребёнка. По поводу фотографий, где ребёнок голый, пояснил, что такие фотографии у всех в детстве есть, злого умысла у него не было. Просил домашний арест», — рассказали в пресс-службе Красногвардейского районного суда.

Григорьев будет находиться под арестом до 18 апреля. Ему предъявили обвинение по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.