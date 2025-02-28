Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 16:44

Петербургский адвокат снимал порно с 7-летней дочерью, у него нашли её голые фото

В Петербурге адвоката Григорьева обвиняют в съёмке порно с маленькой дочерью

Адвоката Виталия Григорьева из Петербурга обвиняют в съёмке порно со своей 7-летней дочерью. Мужчина вину не признаёт, заявляя, что живёт отдельно от ребёнка. Григорьев нашёл отмазку и на хранящиеся дома фотографии с обнажённой девочкой.

«Григорьев возражал, указав, что проживает один, отдельно от ребёнка. По поводу фотографий, где ребёнок голый, пояснил, что такие фотографии у всех в детстве есть, злого умысла у него не было. Просил домашний арест», рассказали в пресс-службе Красногвардейского районного суда.

Григорьев будет находиться под арестом до 18 апреля. Ему предъявили обвинение по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

В Петербурге мужчина месяцами совращал дочь, пока не вмешалась его бывшая жена
В Петербурге мужчина месяцами совращал дочь, пока не вмешалась его бывшая жена

Ранее владелицу клуба для малышей уличили в съёмке порно в детской комнате для праздников. Организатор мероприятий из центра «Давай поиграем» в Находке снимала взрослые видео с мужем в тех же стенах, где играли дети.

Обложка ©

Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar