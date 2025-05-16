Три европейские страны хотят ввести вход для детей и подростков в соцсети по возрасту
Bloomberg: Испания и Франция намерены ограничить доступ к соцсетям подросткам
В Европе намерены запретить соцсети для подростков. Обложка © Freepik / freepik
Франция, Испания и Греция планируют ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, который оказался в его распоряжении.
Министры по цифровым технологиям из этих стран активно координируют свои действия перед предстоящей встречей с коллегами из других государств Евросоюза. Эта встреча запланирована на 6 июня.
Разрабатываемые правила могут обязать производителей устройств с интернет-доступом устанавливать технологии для проверки возраста пользователей. По данным агентства, Франция и Испания намерены внедрять экономические меры, чтобы заставить технологические компании создать эффективные механизмы возрастных ограничений для подростков.
Тем временем в России Министерство культуры запретило выпуск фильмов, которые пропагандируют отказ от деторождения. Ранее прокат ограничивали для картин с элементами порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола.