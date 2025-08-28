Московский суд запретил порно со священниками и монахинями

Преображенский районный суд Москвы запретил порно с участием актёров в костюмах священнослужителей и монахинь. Судья наложил запрет на распространение трёх веб-страниц, содержащих подобные материалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Материалы, размещённые на указанных страницах, демонстрировали сцены сексуального характера с использованием религиозной символики и обрядовых предметов. Прокуратура сочла, что такой контент нарушает права верующих и может негативно повлиять на детскую психику. Согласно решению суда, подобные материалы не подлежат защите в рамках свободы слова и выражения мнений.