«Заняться больше нечем?»: Соседов раскритиковал призыв Госдумы к запрету группы «Сектор Газа»

«Сектор Газа» — это всё локально, это всё такое узконишевое творчество, я бы так сказал. Это андеграунд для любителей, для гопников, может быть. Но при чём здесь Дума — я никак не понимаю. Думе больше заняться нечем? Все про «Сектор Газа» давно забыли. У меня, честно говоря, вопрос к Думе: вы чем там занимаетесь?