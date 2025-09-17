«Заняться больше нечем?»: Соседов раскритиковал призыв Госдумы к запрету группы «Сектор Газа»
Критик Соседов: Обсуждение запрета группы Сектор Газа в Госдуме выглядит странно
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sekrotgaza_fangroup
Новое поколение практически не слушает песни группы «Сектор Газа», отдавая предпочтение другим исполнителям. Фанатами коллектива остаются люди, выросшие в 80-е и 90-е, когда их композиции звучали отовсюду. Именно поэтому возмущение в Госдуме и вызывает вопросы. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился музыкальный критик Сергей Соседов.
«Сектор Газа» — это всё локально, это всё такое узконишевое творчество, я бы так сказал. Это андеграунд для любителей, для гопников, может быть. Но при чём здесь Дума — я никак не понимаю. Думе больше заняться нечем? Все про «Сектор Газа» давно забыли. У меня, честно говоря, вопрос к Думе: вы чем там занимаетесь?
Соседов подчеркнул, что обсуждение «Сектора Газа» в парламенте выглядит странно. Эксперт вспомнил, что в конце 80-х и начале 90-х, в перестройку, начали массово издавать книги о русском роке, в том числе о «Секторе Газа». Группа была провинциальной, ребята из Воронежа, и их творчество воспринималось как «стёбные тексты про пьянство, секс и всякое такое» для невзыскательной публики. А сейчас у молодёжи совершенно иные кумиры.
«Молодёжь сегодня это не слушает, это неинтересно. Там другие кумиры, другая музыкальная мода. При чём здесь «Сектор Газа»? Оставьте их в покое! Занимайтесь серьёзными государственными делами, а не всякой ерундой», — резюмировал Соседов.
Напомним, ранее появилась информация, что в России якобы обсуждается возможный запрет творчества группы «Сектор Газа». Утверждалось, что это связано с новыми требованиями к произведениям искусства, которые должны соответствовать духовно-нравственным ценностям. Позднее глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина извинилась перед поклонниками за фривольную интерпретацию её высказывания и опровергла информацию о запрете группы.