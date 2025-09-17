«О простых людях»: Фанат «Факела» раскрыл секрет популярности песен «Сектора газа»
Болельщик Тиц: Песни Сектора газа имеют огромное значение для фанатов ФК Факел
Обложка © sektorfest
Фанаты воронежского «Факела» продолжают хранить и развивать традицию исполнения песен легендарной группы «Сектор газа» на трибунах. Член фан-клуба Владимир Тиц в разговоре с Life.ru рассказал, почему именно творчество Юрия Хоя стало частью ДНК клуба.
Группа «Сектор газа» по-настоящему стала народной командой, так как их песни часто звучат на большом экране — в фильмах и сериалах. Многие люди узнали эту группу благодаря болельщикам ФК «Факел»... А когда слышишь, что болельщики противоположной команды подпевают, понимаешь — эти песни должны жить вечно! Ведь они о нас, о простых людях!
Он отметил, что «Факел» славится своей неповторимой атмосферой на стадионе. По его словам, когда 2500 болельщиков из Воронежа на «Ростов Арене» исполняют песни «Сектора газа», это вызывает невероятную гордость и переполняет радостью. Особое впечатление производит, когда даже фанаты соперника подпевают, что, по его мнению, доказывает вечную актуальность этих песен, ведь они отражают жизнь обычных людей.
Напомним, ранее появилась информация, что в России якобы обсуждается возможный запрет творчества группы «Сектор газа». Утверждалось, что это связано с новыми требованиями к произведениям искусства, которые должны соответствовать духовно-нравственным ценностям. Позднее глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина извинилась перед поклонниками за фривольную интерпретацию её высказывания и опровергла информацию о запрете группы.