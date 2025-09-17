«О простых людях»: Фанат «Факела» раскрыл секрет популярности песен «Сектора газа»

Группа «Сектор газа» по-настоящему стала народной командой, так как их песни часто звучат на большом экране — в фильмах и сериалах. Многие люди узнали эту группу благодаря болельщикам ФК «Факел»... А когда слышишь, что болельщики противоположной команды подпевают, понимаешь — эти песни должны жить вечно! Ведь они о нас, о простых людях!

