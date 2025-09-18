Самовыгульные псы напали на ребёнка с собакой в подмосковном Растуново
В подмосковном посёлке Растуново собаки на самовыгуле напали на подростка и его питомца. Инцидент был зафиксирован на видео, на котором мальчик пытается спасти свою собаку, взяв её на руки. По данному фату начала проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Собаки на самовыгуле атаковали ребёнка в подмосковном Растуново. Видео © Telegram/Улетные новости Домодедова
В домодедовскую полицию поступил сигнал о нападении собак на несовершеннолетнего. 13-летний юноша, выгуливая своего питомца у частного дома, подвергся атаке двух соседских собак. В результате нападения у подростка диагностированы укушенные раны, ему была оказана медицинская помощь. Дальнейшее направление пострадавшего на судебно-медицинскую экспертизу и принятие процессуального решения будут осуществлены после получения результатов исследования. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в отношении собственника собак.
Ранее Life.ru писал, что в Псковской области собака чуть не растерзала трёхлетнюю девочку с братом, когда они играли во дворе, а их родители находились в саду поблизости. Малышка подошла к животному, которое ранее не проявляло агрессии к детям. Однако спустя некоторое время все услышали лай и плач ребёнка, после чего она в слезах побежала к родителям.
