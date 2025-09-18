Самовыгульные псы напали на ребёнка с собакой в подмосковном Растуново

В подмосковном посёлке Растуново собаки на самовыгуле напали на подростка и его питомца. Инцидент был зафиксирован на видео, на котором мальчик пытается спасти свою собаку, взяв её на руки. По данному фату начала проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Собаки на самовыгуле атаковали ребёнка в подмосковном Растуново. Видео © Telegram/Улетные новости Домодедова

В домодедовскую полицию поступил сигнал о нападении собак на несовершеннолетнего. 13-летний юноша, выгуливая своего питомца у частного дома, подвергся атаке двух соседских собак. В результате нападения у подростка диагностированы укушенные раны, ему была оказана медицинская помощь. Дальнейшее направление пострадавшего на судебно-медицинскую экспертизу и принятие процессуального решения будут осуществлены после получения результатов исследования. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в отношении собственника собак.