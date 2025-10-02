Российских детей обяжут оформлять загранпаспорт для въезда в страны СНГ

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет потребуется заграничный паспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

Новое правило будет действовать вне зависимости от того, путешествует ребёнок с родителями или в сопровождении других взрослых. При этом для граждан старше 14 лет ничего не меняется — они по-прежнему смогут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

В МВД уточнили, что дети, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому документу. В ведомстве рекомендуют родителям заранее оформить заграничные паспорта для несовершеннолетних, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

Ранее стала известна распространённая ошибка, которая может привести к тому, что уплаченная государственная пошлина за оформление заграничного паспорта окажется бессмысленной тратой. Министерство внутренних дел Российской Федерации временно прекращает процедуру изготовления заграничного паспорта, если гражданин не является в ведомство в течение 15 дней после получения уведомления о готовности. Более того, существует риск утраты уплаченной госпошлины, если срок явки будет просрочен на полгода. Сотрудники МВД также напомнили о стандартных временных рамках, предусмотренных для изготовления данного документа. В случае совпадения региона выдачи паспорта и места постоянной регистрации, документ будет готов не позднее чем через один месяц.