Опоздун платит дважды: Названа ошибка, из-за которой «‎сгорает» госпошлина за загранпаспорт

МВД России приостанавливает оформление заграничного паспорта, если заявитель не явился в ведомство в течение 15 дней после получения приглашения. А госпошлина за выдачу документа может сгореть, если опоздать на полгода, предупредили в миграционной службе министерства.

«МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде», — объяснили порядок оформления документа в ведомстве.

Если же заявитель посетит отдел в течение шести месяцев, ему не придётся подавать документы и оплачивать пошлину заново. А вот после истечения полугода с момента подачи заявления оформление загранпаспорта будет прекращено – гражданину необходимо будет начать процедуру сначала и снова оплатить государственную пошлину.

В МВД также напомнили о стандартных сроках изготовления документа. Заграничный паспорт будет готов в течение месяца, если регионы оформления и постоянной регистрации совпадают. Срок увеличивается до трёх месяцев, если эти регионы разные, у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или он имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.