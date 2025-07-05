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5 июля, 13:19

В МВД рассказали, нужно ли россиянам менять паспорт при изменении внешности

МВД РФ: Необходимо заменить паспорт при изменении внешности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

При значительных изменениях внешности, вызванных болезнью или медицинским вмешательством, необходимо получить новый паспорт. Об этом напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесённым заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и ещё ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Полиция подчеркнула, что нет необходимости менять загранпаспорт ребёнку, если он изменился внешне, пока паспорт ещё действителен. Штраф за это не последует.

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А ранее россиянам напомнили о наказании за передачу паспорта в залог. Должностным лицам, незаконно изъявшим удостоверение личности, грозит денежное взыскание в размере от 100 до 300 рублей.

Мария Любицкая
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