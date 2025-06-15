Россиянам напомнили о наказании за передачу паспорта в залог

Министерство внутренних дел России подтвердило административную ответственность за неправомерные действия с паспортом гражданина РФ. Должностным лицам, незаконно изъявшим удостоверение личности, грозит денежное взыскание в размере от 100 до 300 рублей.

Отдельное наказание предусмотрено за использование главного документа гражданина в качестве залога. За принятие паспорта в качестве обеспечения нарушителю выносится предупреждение или налагается штраф в 100 рублей.

Как рассказали в ведомстве ТАСС, конфискация действительного российского паспорта полностью запрещена законом. Выявление и пресечение подобных правонарушений возложены на территориальные подразделения ведомства, в частности, на участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы.