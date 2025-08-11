Встреча Путина и Трампа
11 августа, 14:55

В Госдуме отвергли идею о вписывании внуков в паспорта бабушек и дедушек

Депутат Бессараб: Штамп в паспорте не приравняет бабушек и дедушек к родителям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек в настоящее время нет необходимости. Об этом в интервью «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, существующих доверенностей достаточно для расширения прав старшего поколения, а штамп в документе не уравняет их с родителями в вопросах принятия решений. Бессараб подчеркнула, что, несмотря на любовь бабушек и дедушек к внукам, основные обязанности по опеке должны оставаться за матерью и отцом.

Депутат также отметила, что даже при наличии штампа некоторые действия, например, перевозка ребёнка по России, потребуют отдельной доверенности.

«Мы же не знаем, что придёт тому или иному родственнику в голову. Например, бабушке дали ребёнка, она его собрала и увезла куда-то. Зачем это нужно? К тому же путаница добавится и в бракоразводные процессы. Увеличится количество тех, относительно кого будет решаться, кто на что имеет права, а кто на что не имеет», — заключила Бессараб.

Стимул для мозга: Внуки оказались лучшим оружием бабушек и дедушек против деменции
Напомним, член Общественной палаты РФ, возглавляющий комиссию по вопросам демографии и семейной политики, Сергей Рыбальченко выступил с предложением возобновить практику внесения данных о внуках в паспорта их бабушек и дедушек. По мнению эксперта, такая мера значительно упростит для старшего поколения оформление различных услуг для детей, включая медицинское обслуживание и бронирование мест в гостиницах.

