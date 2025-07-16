Стимул для мозга: Внуки оказались лучшим оружием бабушек и дедушек против деменции

Наши бабушки и дедушки могут снизить риски появления деменции, для этого нужно активно и социально проводить свою жизнь. Больше всего пенсионерам может помочь общение с любимыми внуками. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на масштабное китайское исследование.

По результатам эксперимента стало ясно, что у бабушек и дедушек, которые проводили от 1 до 39 часов в неделю с внуками, риск деменции был на 24% ниже, чем у тех, кто внуками не занимался или их не имел. А вот если играть и веселиться с детьми более 40 часов в неделю эффект исчезает.

«То есть умеренная помощь — полезна, а вот чрезмерное перекладывание на бабушек и дедушек своих родительских обязанностей положительного эффекта уже не даёт. Профилактика деменции не ограничивается только уходом за детьми. Те, кто помогал пожилым соседям или участвовал в благотворительных проектах, тоже снижали свой риск деменции», — объяснила Павлова.

Врач рассказала, что такая умеренная вовлеченность в заботу о других стимулирует мозг, поддерживает активность и укрепляет психическое здоровье. Также пенсионерам могут помочь практически любые формы социальной активности: участие в кружках, волонтёрство, помощь другим.