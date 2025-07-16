Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 10:20

Стимул для мозга: Внуки оказались лучшим оружием бабушек и дедушек против деменции

Врач Павлова: Общение с внуками снижает риск развития деменции на 24%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Наши бабушки и дедушки могут снизить риски появления деменции, для этого нужно активно и социально проводить свою жизнь. Больше всего пенсионерам может помочь общение с любимыми внуками. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на масштабное китайское исследование.

По результатам эксперимента стало ясно, что у бабушек и дедушек, которые проводили от 1 до 39 часов в неделю с внуками, риск деменции был на 24% ниже, чем у тех, кто внуками не занимался или их не имел. А вот если играть и веселиться с детьми более 40 часов в неделю эффект исчезает.

«То есть умеренная помощь — полезна, а вот чрезмерное перекладывание на бабушек и дедушек своих родительских обязанностей положительного эффекта уже не даёт. Профилактика деменции не ограничивается только уходом за детьми. Те, кто помогал пожилым соседям или участвовал в благотворительных проектах, тоже снижали свой риск деменции», — объяснила Павлова.

Врач рассказала, что такая умеренная вовлеченность в заботу о других стимулирует мозг, поддерживает активность и укрепляет психическое здоровье. Также пенсионерам могут помочь практически любые формы социальной активности: участие в кружках, волонтёрство, помощь другим.

С 1 августа повысят социальные выплаты. Кому станут платить больше и на сколько
С 1 августа повысят социальные выплаты. Кому станут платить больше и на сколько

Ранее Lufe.ru рассказал, что пенсионерам, воспитавшим внуков, решили начислять дополнительные баллы. С таким предложением выступили депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Бабушки и дедушки будут получать 1,8 балла в год.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar