С 1 августа повысят социальные выплаты. Кому станут платить больше и на сколько С 1 августа 2025 года региональные власти усилят меры поддержки пенсионерам, семьям с детьми, студентам, а также представителям отдельных профессий. Будет перерасчёт и на федеральном уровне. Какие социальные выплаты повысят и на сколько? 15 июля, 21:20 Юристы рассказали, на сколько повысят социальные выплаты с 1 августа 2025 года. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

С 1 августа в регионах появится целый ряд новшеств, которые касаются повышения социальных выплат. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— Так, в городе Подольске Московской области с 1 августа 2025 года будут производиться ежемесячные выплаты в виде денежной компенсации стоимости проезда. Эта мера поддержки касается врачей и среднего медперсонала, которые работают в государственных медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», не менее чем на одну ставку и проживают более чем за 50 км от границ этой территории, — пояснила Оксана Красовская.

В Мурманской области в рамках постановления губернатора Мурманской области от 15.11.2024 № 147-ПГ в августе 2025 года студенты, которые окончили первый курс в 2024/2025 учебном году на оценки «отлично», за особые достижения в обучении могут получить именную стипендию.

Есть критерии, которым нужно соответствовать для получения этой стипендии. В частности, нужно обучаться в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Мурманской области, по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования. Нужно быть гражданами Российской Федерации, возраст которых на дату подачи документов составляет до 35 лет включительно. Важно не иметь академической задолженности, а также дисциплинарных взысканий, наложенных образовательной организацией.

Необходимо также иметь по итогам промежуточных аттестаций в течение 2024/2025 учебного года 100 процентов оценок «отлично» без учёта пересдачи в рамках промежуточных аттестаций.

И ещё соответствовать одному из следующих критериев: иметь по результатам вступительных испытаний с учётом индивидуальных достижений не менее 250 баллов и (или) медаль «За особые успехи в учении» I или II степени; диплом о среднем профессиональном образовании с отличием; иметь право на приём на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и программам специалитета без вступительных испытаний в соответствии с ч. 4 ст. 71 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

— Именная стипендия губернатора Мурманской области за особые достижения в обучении выплачивается в размере 100 000 рублей единовременно. Списки подают образовательные организации, выплата стипендии должна будет произведена до 20 августа 2025 года, — рассказала Оксана Красовская.

На региональном уровне есть выплаты к юбилею. Например, в Московской области, если пенсионер достигнет возраста 100 лет в августе, он получит выплату в размере 5000 рублей. Делают её на основании сведений, представляемых Министерству социального развития Московской области органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получатели, сведения о которых не поступили в министерство из пенсионных органов, могут обратиться за предоставлением единовременной выплаты.

Пенсионерам сделают выплаты к юбилею. Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге есть такие выплаты: в связи с 90-летним юбилеем со дня рождения — в размере 15 000 рублей, в связи с 95-летним юбилеем со дня рождения — в размере 20 000 рублей, в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения — в размере 25 000 рублей, в связи с достижением возраста старше 100 лет (ежегодно) — в размере 25 000 рублей.

В Ленинградской области установлена единовременная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области, отметившим 90-летний юбилей, — в сумме 15 000 рублей; 95-летний юбилей — в сумме 20 000 рублей; 100-летний юбилей и далее ежегодно — в сумме 25 000 рублей.

— Также в некоторых регионах есть выплаты к юбилею совместной жизни. Многие пары об этом не знают, потому если в августе пары будут отмечать 50-летний юбилей, 60-летний и так далее, то они могут обратиться за выплатой. Выплаты везде разные, суммы зависят от регионального законодательства, — отметила Оксана Красовская.

В Москве на 2025 год единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем составляет — 27 972 рублей; 55 и 60 лет — 34 964 рублей; 65 и 70 лет — 41 955 рублей.

В Санкт-Петербурге единовременная выплата производится в следующих размерах: в связи с 50-летием супружеской жизни — 50 000 рублей на семью; в связи с 60-летием супружеской жизни — 60 000 рублей на семью; в связи с 70-летием супружеской жизни — 70 000 рублей на семью; в связи с 75-летием супружеской жизни — 75 000 рублей на семью.

— Выплаты также есть в Московской области, Ленинградской области, в городе Сочи с 2024 года, Владимирской области, Белгородской области, Вологодской области, Архангельской области, в Республике Северная Осетия – Алания, в Нижегородской области, в Кировской области, Пензенской области, ЯНАО, ХМАО, Тюменской области, — добавила Оксана Красовская.

Если говорить о федеральном уровне, то с 1 августа ожидается прибавка к накопительной пенсии и срочной пенсионной выплате. Коэффициент повышения каждый год разный. Он определяется в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Повышение делают ежегодно в соответствии с федеральным законом № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных накоплений».

Кроме того, в августе 2025-го пенсионеры, которые достигнут возраста 80 лет, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. После этого их пенсия повысится на 8907,70 рубля. Такую прибавку получат и инвалиды, которым в августе будет установлена I группа инвалидности. Эти выплаты не привязаны к конкретному месяцу. Прибавку делают после того, как появляется соответствующее основание. Например, наступил определённый возраст или человек получил определённый статус.

С 1 августа также будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Это касается людей, которые трудились официально в прошлом году. Перерасчёт проводит СФР на основании страховых взносов, поступивших за пенсионера от работодателя в 2024 году. Таким образом учитывается трудовой стаж, заработанный уже после выхода человека на пенсию.

Авторы Нина Важдаева