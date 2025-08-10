В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что настало время вернуться к инициативе, позволяющей бабушкам и дедушкам вписывать своих внуков в паспорта. Его слова приводит ТАСС.
«Мы в своё время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться», — сказал Рыбальченко в беседе с агентством.
Общественник полагает, что это нововведение облегчит пожилым людям решение вопросов, касающихся внуков, таких как бронирование гостиниц или организация медицинских услуг. По его мнению, это особенно важно для многодетных семей, где старшее поколение активно вовлечено в воспитание детей.
Ранее Life.ru рассказывал, что пенсионерам, воспитавшим внуков, решили начислять дополнительные баллы. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Бабушки и дедушки будут получать 1,8 балла в год.