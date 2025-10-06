29 сентября в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов XIII Программы «Лучшие социальные проекты России». Мероприятие подтвердило: компании продолжают вкладывать ресурсы в общественные инициативы, превращая декларации в конкретные действия.

В рамках программы состоялась деловая конференция, где топ‑менеджмент, эксперты по корпоративной социальной ответственности и НКО обсудили внедрение ESG‑принципов в бизнес‑модели, цифровые решения для социальных задач, развитие инклюзивной среды и практики заботы о благополучии сотрудников. Диалоги задали тон церемонии и подчеркнули системный подход к проблемам общества.

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Программы «Лучшие социальные проекты России»

Награды вручали не за красивые презентации, а за измеримые результаты. Лауреаты продемонстрировали проекты с реальным эффектом «здесь и сейчас», направленные на здоровье, образование и поддержку уязвимых групп.

«Культуру здоровья и осознанного потребления можно назвать трендом, определяющим будущее экономики и общества. Наша деятельность — часть этого движения. Мы вносим системный вклад через образовательные продукты и поддержку инициатив», — сказала Генеральный директор NL International Олеся Баль.

Особое внимание было уделено образовательным инициативам — именно они формируют ответственное поколение и дают устойчивый репродуктивный эффект.

Совсем недавно президент России Владимир Путин заявил, что сила России заключена в её самобытной, суверенной системе образования. Такие слова он произнёс в ходе речи на торжественной церемонии награждения педагогов, участвовавших в подготовке личного состава для специальной военной операции.