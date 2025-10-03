Путин объяснил, зачем нужна программа «Время героев»

Программа «Время героев» помогает участникам СВО продолжать служение на благо Отечества за пределами фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в новом концертном зале «Сириус».

«Смысл программы «Время героев» в том, чтобы участники СВО продолжили свой путь служения Отечеству», — заявил российский лидер.