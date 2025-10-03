Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 13:42

Путин объяснил, зачем нужна программа «Время героев»

Путин: Время героев помогает участникам СВО продолжить путь служения Отечеству

Программа «Время героев» помогает участникам СВО продолжать служение на благо Отечества за пределами фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в новом концертном зале «Сириус».

«Смысл программы «Время героев» в том, чтобы участники СВО продолжили свой путь служения Отечеству», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие активно наступают и сжимают позиции украинской армии по всей линии фронта в зоне СВО. Он отчитался об успехах ВС РФ во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин также поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с их профессиональным праздником, подчеркнув высокий уровень подготовки и стойкость, проявленные в ходе СВО.

