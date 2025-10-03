Путин рассказал, в чём сила России

В пятницу в стенах нового концертного центра «Сириус» состоялась торжественная церемония награждения педагогов, принимавших участие в подготовке личного состава для специальной военной операции. В рамках мероприятия глава государства Владимир Путин особо отметил, что сила Российской Федерации коренится в её самобытной и суверенной системе просвещения.