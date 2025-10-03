Валдайский форум
3 октября, 13:33

Путин рассказал, в чём сила России

Путин: Сила России в её самобытной, суверенной системе образования

Обложка © Life.ru

В пятницу в стенах нового концертного центра «Сириус» состоялась торжественная церемония награждения педагогов, принимавших участие в подготовке личного состава для специальной военной операции. В рамках мероприятия глава государства Владимир Путин особо отметил, что сила Российской Федерации коренится в её самобытной и суверенной системе просвещения.

«Сила России в её самобытной, суверенной системе образования», — отметил президент.

Также накануне президент России традиционно выступил на пленарной сессии заседания клуба «Валдай». Владимир Путин выступал 3 часа 52 минуты. О чём говорил глава государства — в материале Life.ru.

