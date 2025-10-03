Путин рассказал, в чём сила России
Путин: Сила России в её самобытной, суверенной системе образования
Обложка © Life.ru
В пятницу в стенах нового концертного центра «Сириус» состоялась торжественная церемония награждения педагогов, принимавших участие в подготовке личного состава для специальной военной операции. В рамках мероприятия глава государства Владимир Путин особо отметил, что сила Российской Федерации коренится в её самобытной и суверенной системе просвещения.
«Сила России в её самобытной, суверенной системе образования», — отметил президент.
Также накануне президент России традиционно выступил на пленарной сессии заседания клуба «Валдай». Владимир Путин выступал 3 часа 52 минуты. О чём говорил глава государства — в материале Life.ru.
