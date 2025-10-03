Международная система: Политолог раскрыл значение речи Путина о новом миропорядке
Политолог Матюшенков: Путин на Валдае обозначил новую стратегию России
Владимир Путин выступает на «Валдае». Обложка © Life.ru
Выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» представляет собой одну из самых системных и содержательных речей за последнее время, посвящённых становлению полицентричного миропорядка. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Матюшенков.
Эксперт отметил, что российский лидер не просто констатирует переход к многополярности, но и позиционирует Россию как активного участника формирования новой международной системы. Особое значение имеет исторический аспект выступления, где Путин напомнил о попытках СССР и России вступить в НАТО в 1954 и 2000 годах, создавая нарратив о стране, стремившейся к интеграции, но получившей отказ из-за западных стереотипов.
Политолог подчеркнул, что нынешняя позиция Москвы кардинально отличается от периода 2014–2022 годов, поскольку надежды на диалог с Западом в прежнем формате окончательно развеяны.
«Особую значимость приобретает акцент на концепции «неделимости безопасности» и критика попыток обеспечить безопасность одной страны за счёт другой – это очень важное уточнение на фоне таких ситуаций в мире, как атака Израиля на ряд государств Ближнего Востока», — добавил политолог в разговоре с РИА «ФедералПресс».
Матюшенков заключил, что речь президента обозначает новую стратегию России в условиях формирования новой системы международных отношений, идеологом которой по сути и стал Владимир Путин. Член Экспертного клуба «Дигория» также указал, что глава государства фактически констатирует окончательный разрыв с иллюзиями о возможном интеграционном будущем с Европой, поскольку разница между Россией и Европой теперь пролегает на ценностном уровне.
Напомним, вчера Владимир Путин по традиции принял участие в пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» — выступление продлилось почти четыре часа. Основные тезисы президента вы можете прочитать в материале Life.ru.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.