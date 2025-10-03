«Надеемся, что коллективный Запад услышит»: Политолог оценил выступление Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» вновь продемонстрировал восприятие РФ современных мировых процессов и её конфликта с коллективным Западом. Такую оценку высказал политолог Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Эксперт выделил три ключевых аспекта выступления. На глобальном уровне Россия настаивает на своём праве участвовать во всех процессах, связанных с международной безопасностью, требуя дискуссии вместо категоричных заявлений, ущемляющих её интересы. В сфере региональной безопасности президент подчеркнул, что без учёта роли России невозможно урегулирование никаких вопросов, включая украинский.

Что касается Украины, Путин наглядно продемонстрировал, что страна последовательно достигает своих целей, и никакие новые санкции не изменят её позицию по искоренению причин конфликта.

«Теперь будем надеяться, что эти слова в очередной раз услышат представители коллективного Запада, которые упорно и на протяжении долгого времени не хотят их слышать. Не хотят понимать те опасения и инициативы России. Не хотят вести нормальный диалог, и если не кооперироваться и сотрудничать, то хотя бы сосуществовать в более приемлемом режиме, чем тот, который есть сейчас», — объяснил эксперт в разговоре с сайтом MK.ru.

А замглавы комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на ещё один важный аспект выступления Владимира Путина. Слова президента о том, что Россия ответит на любые угрозы, были адресованы Белому дому.