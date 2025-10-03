«Трампу уже доложили»: В Совфеде раскрыли главное предупреждение Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» дал понять Западу, что наша страна готова ответить на любые угрозы. Как сообщил первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, ключевым посылом стало предупреждение о последствиях поставок Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

«Речь нашего президента на «Валдае» глубокая, как всегда, взвешенная и спокойная. Он никому не угрожает, но в то же время даёт понять — мы всё видим, кто что заявляет и к чему готовиться. По сути, высмеял стремление Запада сделать из нас агрессора, который якобы готовится к войне. Когда он говорил о поставках современного оружия, в том числе Tomahawk, он сказал очень жёстко: да, они могут поставляться, ничего не изменится, но отношения будут испорчены», — пояснил Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Сенатор отметил, что Москва будет рассматривать любой пуск этих ракет как прямую угрозу со стороны Запада, даже если формально запуск будут осуществлять европейские или украинские силы. Он подчеркнул, что все понимают — без участия США эти ракеты никогда не достигнут целей. Более того, российские средства ПВО способны уничтожить такое оружие, развеяв миф об их непобедимости.

По словам сенатора, на Западе очень внимательно изучили все озвученные российским лидером позиции. Он выразил уверенность, что западные аналитики доложили американскому лидеру Дональду Трампа содержание выступления Путина. Джабаров заключил, что когда Россия будет вынуждена ответить, объяснения о якобы пугающих заявлениях уже будут неактуальны.

«Конечно, евровыскочки будут говорить: «Опять Россия нас пугает». Москва вас не пугает. Просто когда Россия ответит, будет поздно объяснять, пугала она вас или нет», — ответил он.

Ранее сообщалось, что иностранные СМИ уделили особо внимание высказываниям Путина о взаимоотношениях России и НАТО. Отмечается, что Путин обвинил европейские страны в создании искусственной паники, призванной оправдать увеличение военных бюджетов, и заверил, что РФ не намерена им угрожать.