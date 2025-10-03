Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 06:55

«Это должно произойти»: В США ответили на слова Путина о торговых отношениях между странами

Конгрессвумен Луна: Россия и США могут быть отличными торговыми партнёрами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Препятствий для полноценной торговли между Россией и США нет. Об этом в соцсети Х сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

«Это должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнёрами», — написала она.

Таким образом она отреагировала на слова российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы восстановить полноформатные отношения с Вашингтоном. По её мнению, препятствий для этого нет, и сотрудничество могло бы принести выгоду обеим сторонам.

Ранее Путин сообщил, что только за прошлый год Россия получила около 800 миллионов долларов от поставок урана в США. По его словам, Москва рассчитывает значительно увеличить доходы от этого направления в 2026 году. Заявление президент сделал во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», посвящённого теме полицентричного мира.

