Путин на «Валдае»: Россия настроена на диалог с США, отстаивает свои ценности и готова ко всему
Президент России Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай» выступил с рядом заявлений о внешней политике и внутренней устойчивости страны. Life.ru собрал самое главное и интересное.
Новый мир, отсутствие предопределенности
Нынешняя ситуация в мире требует быть готовыми к чему угодно, считает президент России Владимир Путин. При этом ответственность каждого человека особенно велика, а ставки при текущем раскладе дел «чрезвычайно высоки».
Всем странам в условиях многополярного мира необходимо искать точки совпадения интересов, никто уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». А «блоковые замашки» некоторых государств, нацеленных на конфронтацию, не имеют смысла и являются анахронизмом.
Отношения внутри мирового большинства, прототип политических практик, необходимых и действенных в полицентричном мире, — это прагматизм и реализм, отказ от блоковой философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, моделей, где есть старшие и младшие партнеры
Некоторые страны, отметил российский лидер, все еще надеются нанести России «стратегическое поражение», но их план обречен, постепенно это уяснят даже самые «упрямые тугодумы».
«Честно говоря, так и хочется сказать: «Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — обратился к ним Путин.
Отношения с США и диалог с Трампом
Президент России отметил, что взгляды Москвы и Вашингтона расходятся по большинству международных проблем, однако это естественно для крупных держав. По его словам, даже при самых жёстких противоречиях возможен поиск решений, если сохранять уважение к партнёру:
Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый упорный, всё же будет иметь целью сойтись.
По словам Путина, нынешняя американская администрация открыто заявляет о своих интересах, и такая прямота удобнее для диалога, чем «туманные намёки». При этом российско-американские отношения сейчас находятся «на самом низком уровне за всё время».
Он отдельно подчеркнул, что Дональд Трамп остаётся «комфортным собеседником, умеющим слушать и слышать».
Утверждение Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», могло быть высказано им с иронией.
Украина: Россия готова к дискуссии
Отдельным блоком Путин затронул тему украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог с американским лидером Дональдом Трампом по поиску решений по Украине.
«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — заявил глава государства.
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако любые договоренности должны учитывать её интересы и гарантировать безопасность.
Освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени. В рядах ВСУ «неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит». Потери противника в сентябре 2025 года составили 44,7 тыс., почти половина из них — безвозвратные. С января по август из ВСУ дезертировали 150 тысяч человек.
У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно
Ближний Восток: поддержка принципа двух государств
Путин высказался о ситуации в секторе Газа. Россия, по его словам, поддержит предложение Трампа по урегулированию, если оно приведёт к созданию двух независимых государств — Израиля и Палестины. Это условие он назвал «ключом к окончательному решению конфликта».
Российские ценности и устойчивость общества
Значительная часть речи касалась вопросов идентичности. Путин подчеркнул, что России чужды расизм и предвзятость: страна всегда выступала за «ценностную симфонию» и полифонию культур.
Россия считает своими тех, кто разделяет её ценности. Если он разделяет наши ценности — он наш человек
Он отметил, что всё больше иностранцев приезжают в РФ, спасаясь от «гендерного терроризма» на Западе. Уже около 1,8 тыс. человек подали заявление на упрощённое получение вида на жительство.
Молодёжь и национальная сплочённость
По словам Путина, попытки повлиять на российское общество изнутри не достигают цели и лишь укрепляют внутреннюю стойкость. Российская молодежь, подчеркнул президент, демонстрирует зрелость и способность противостоять внешнему давлению.
В завершение он отметил, что «русскими солдатами» являются не только этнические русские, но и все, кто любит и служит России.
