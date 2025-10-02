Новый мир, отсутствие предопределенности

Нынешняя ситуация в мире требует быть готовыми к чему угодно, считает президент России Владимир Путин. При этом ответственность каждого человека особенно велика, а ставки при текущем раскладе дел «чрезвычайно высоки».

Всем странам в условиях многополярного мира необходимо искать точки совпадения интересов, никто уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». А «блоковые замашки» некоторых государств, нацеленных на конфронтацию, не имеют смысла и являются анахронизмом.

Отношения внутри мирового большинства, прототип политических практик, необходимых и действенных в полицентричном мире, — это прагматизм и реализм, отказ от блоковой философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, моделей, где есть старшие и младшие партнеры Владимир Путин президент России

Некоторые страны, отметил российский лидер, все еще надеются нанести России «стратегическое поражение», но их план обречен, постепенно это уяснят даже самые «упрямые тугодумы».

«Честно говоря, так и хочется сказать: «Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — обратился к ним Путин.

Отношения с США и диалог с Трампом

Президент России отметил, что взгляды Москвы и Вашингтона расходятся по большинству международных проблем, однако это естественно для крупных держав. По его словам, даже при самых жёстких противоречиях возможен поиск решений, если сохранять уважение к партнёру:



Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый упорный, всё же будет иметь целью сойтись. Владимир Пути

По словам Путина, нынешняя американская администрация открыто заявляет о своих интересах, и такая прямота удобнее для диалога, чем «туманные намёки». При этом российско-американские отношения сейчас находятся «на самом низком уровне за всё время».

Он отдельно подчеркнул, что Дональд Трамп остаётся «комфортным собеседником, умеющим слушать и слышать».

Утверждение Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», могло быть высказано им с иронией.

Украина: Россия готова к дискуссии

Отдельным блоком Путин затронул тему украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог с американским лидером Дональдом Трампом по поиску решений по Украине.



«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — заявил глава государства.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако любые договоренности должны учитывать её интересы и гарантировать безопасность.

Освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени. В рядах ВСУ «неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит». Потери противника в сентябре 2025 года составили 44,7 тыс., почти половина из них — безвозвратные. С января по август из ВСУ дезертировали 150 тысяч человек.

У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно Владимир Путин

Ближний Восток: поддержка принципа двух государств

Путин высказался о ситуации в секторе Газа. Россия, по его словам, поддержит предложение Трампа по урегулированию, если оно приведёт к созданию двух независимых государств — Израиля и Палестины. Это условие он назвал «ключом к окончательному решению конфликта».

Российские ценности и устойчивость общества

Значительная часть речи касалась вопросов идентичности. Путин подчеркнул, что России чужды расизм и предвзятость: страна всегда выступала за «ценностную симфонию» и полифонию культур.

Россия считает своими тех, кто разделяет её ценности. Если он разделяет наши ценности — он наш человек Владимир Путин

Он отметил, что всё больше иностранцев приезжают в РФ, спасаясь от «гендерного терроризма» на Западе. Уже около 1,8 тыс. человек подали заявление на упрощённое получение вида на жительство.

Молодёжь и национальная сплочённость

По словам Путина, попытки повлиять на российское общество изнутри не достигают цели и лишь укрепляют внутреннюю стойкость. Российская молодежь, подчеркнул президент, демонстрирует зрелость и способность противостоять внешнему давлению.

В завершение он отметил, что «русскими солдатами» являются не только этнические русские, но и все, кто любит и служит России.