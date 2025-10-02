Путин на «Валдае» озвучил оглушительные цифры по потерям ВСУ за сентябрь

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сентябре украинские войска потеряли почти 45 тысяч человек.

«За сентябрь потери ВСУ — 44 тысячи человек. Из них половина — безвозвратные. За это время по принудительной мобилизации набрали 18 тысяч», — сказал глава государства.

По его словам, на линии соприкосновения у противника царит неразбериха: «Они сами не понимают, что происходит. Наши ребята там работают».

В российском Минобороны регулярно сообщают о значительных потерях противника. Так, летом ведомство заявляло, что только за июль украинская армия потеряла свыше 43 тысяч человек. Киев официальные данные о собственных потерях не раскрывает, называя их «государственной тайной».