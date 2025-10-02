Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:52

Путин на «Валдае» озвучил оглушительные цифры по потерям ВСУ за сентябрь

Путин: Половина из 44 тысяч потерь ВСУ в сентябре — безвозвратные

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Drop of Light

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Drop of Light

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сентябре украинские войска потеряли почти 45 тысяч человек.

«За сентябрь потери ВСУ — 44 тысячи человек. Из них половина — безвозвратные. За это время по принудительной мобилизации набрали 18 тысяч», — сказал глава государства.

Офицер ВС США рассказал, чем для Киева обернётся контрнаступление «последней надежды»
Офицер ВС США рассказал, чем для Киева обернётся контрнаступление «последней надежды»

По его словам, на линии соприкосновения у противника царит неразбериха: «Они сами не понимают, что происходит. Наши ребята там работают».

В российском Минобороны регулярно сообщают о значительных потерях противника. Так, летом ведомство заявляло, что только за июль украинская армия потеряла свыше 43 тысяч человек. Киев официальные данные о собственных потерях не раскрывает, называя их «государственной тайной».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

«Давно потерял здравый смысл»: В Раде заявили, что состояние Зеленского становится хуже
«Давно потерял здравый смысл»: В Раде заявили, что состояние Зеленского становится хуже
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar