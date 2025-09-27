Интервидение
Офицер ВС США рассказал, чем для Киева обернётся контрнаступление «последней надежды»

Офицер Крапивник: ВСУ потерпят многотысячные потери, если пойдут в наступление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Президент США Дональд Трамп верно подметил, что для ВСУ лучшая возможность пойти в контрнаступление — прямо сейчас. Дальше сделать это будет труднее, поскольку положение на фронте у них становится хуже с каждым днём. Об этом заявил в беседе с Kp.ru офицер Вооружённых сил США в отставке Станислав Крапивник.

«Трамп правильно сказал, что лучшая возможность для ВСУ начать какое-то контрнаступление — она есть сейчас. Потому что каждый день их положение становится всё хуже и хуже. И завтра шансов будет ещё меньше», — пояснил военный в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом, по его словам, такая отчаянная попытка не принесёт Киеву ничего, кроме многих тысяч убитых и покалеченных солдат в ВСУ.

Бразильский журналист сообщил о катастрофической нехватке денег Украине

Напомним, что ранее глава Белого дома заявил, что при помощи Евросоюза Украина может перейти в наступление и вернуть себе все утраченные земли. Он подчеркнул, что Европе необходимо набраться терпения и подготовить для этого много денег. Однако сами европейские лидеры такой уверенности не испытывают.

