Президент США Дональд Трамп верно подметил, что для ВСУ лучшая возможность пойти в контрнаступление — прямо сейчас. Дальше сделать это будет труднее, поскольку положение на фронте у них становится хуже с каждым днём. Об этом заявил в беседе с Kp.ru офицер Вооружённых сил США в отставке Станислав Крапивник.

«Трамп правильно сказал, что лучшая возможность для ВСУ начать какое-то контрнаступление — она есть сейчас. Потому что каждый день их положение становится всё хуже и хуже. И завтра шансов будет ещё меньше», — пояснил военный в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом, по его словам, такая отчаянная попытка не принесёт Киеву ничего, кроме многих тысяч убитых и покалеченных солдат в ВСУ.

Напомним, что ранее глава Белого дома заявил, что при помощи Евросоюза Украина может перейти в наступление и вернуть себе все утраченные земли. Он подчеркнул, что Европе необходимо набраться терпения и подготовить для этого много денег. Однако сами европейские лидеры такой уверенности не испытывают.