Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Хозяин Белого дома добавил, что Незалежная могла бы не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых всё началось, могут быть вариантом», — говорится в заявлении Трампа.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Республиканец отметил, что идут очень тяжёлые бои, и подчеркнул, что Россия обладает «очень большой армией».