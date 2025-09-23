Интервидение
23 сентября, 19:17

Трамп считает, что конфликт на Украине ещё долго не закончится

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго. Об этом президент США заявил на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Очень тяжёлые бои. Кажется, что это не закончится ещё долго», — отметил республиканец.

Хозяин Белого дома также добавил, что у России «очень большая армия».

«На словах он Лев Толстой»: Военкор Коц рассказал, как Трамп в ООН отругал весь мир

Напомним, ранее Трамп выступил на Генассамблее. Его речь была жёсткой: он заявил, что человечество оказалось в одном из крупнейших кризисов в истории, раскритиковал работу самой ООН, обрушился на «зелёную повестку» и массовую миграцию, а также высказался о конфликте на Украине и ближневосточном урегулировании. По словам американского лидера, ещё шесть лет назад «мир процветал», однако сегодня всё изменилось. Life.ru собрал ключевые заявления президента США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
