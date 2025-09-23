«На словах он Лев Толстой»: Военкор Коц рассказал, как Трамп в ООН отругал весь мир

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике целый ряд стран, включая Китай, Индию и Россию, в выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Свою речь американский лидер посвятил разгромной оценке международной политики. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц.

«Китаю и Индии досталось за то, что покупают российскую нефть и тем самым «спонсируют конфликт на Украине». Европе Донни напихал в панамку за бесконтрольную нелегальную миграцию. России пригрозил «серьёзными пошлинами», если мы не согласимся на мир», — написан он в своём телеграм-канале.

Коц обратил внимание и на хаотичную структуру выступления Трампа, который перепрыгивал с темы на тему, и не сказал чего-то особенно нового. Президент США многократно повторял тезисы о завершении семи войн во время своего правления. При этом настаивал на том, что конфликт на Украине не является его проблемой.

«Ничего нового. От него кровопролития ждали, а он чижика съел. На словах он Лев Толстой, а на деле – Трамп простой», — подытожил журналист.

Ранее с трибуны Генассамблеи ООН Трамп заявил, что признание палестинского государства лишь подпитывает конфликт и станет «подарком» для боевиков из ХАМАС за их «зверства и ужасные преступления». По его словам, остальные страны должны добиться прекращения войны в Газе и немедленно начать переговоры.