«Подарок для ХАМАС»: Трамп выступил против признания Палестины

Признание палестинского государства лишь подпитывает конфликт и станет «подарком» боевикам за их «зверства и ужасные преступления». Об этом президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

«Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны её остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников», — сказал Трамп.

Он связал этот тезис с призывом немедленно остановить военные действия в секторе Газа и вернуть оставшихся заложников.