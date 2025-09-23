«Подарок для ХАМАС»: Трамп выступил против признания Палестины
Трамп: Признание Палестины лишь подпитывает войну в Газе
Признание палестинского государства лишь подпитывает конфликт и станет «подарком» боевикам за их «зверства и ужасные преступления». Об этом президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН.
«Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны её остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников», — сказал Трамп.
Он связал этот тезис с призывом немедленно остановить военные действия в секторе Газа и вернуть оставшихся заложников.
Ранее государственность Палестины признали в ряде стран. В их числе Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, Франция, Бельгия и Люксембург. Министерство иностранных дел Израиля выразило несогласие с позицией западных государств относительно признания Палестины. Израильская сторона считает, что подобные действия не приближают мирное решение конфликта, а наоборот, обостряют обстановку в регионе.
