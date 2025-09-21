Португалия признала государственность Палестины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Menno van der Haven
Португалия признала государственность Палестины. Такой информацией делится SIC Notícias, ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел страны Паулу Ранжеля.
«Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке», — сказано в сообщении канала.
Как отмечается в заявлении, Лиссабон выступает за урегулирование нынешнего палестино-израильского конфликта на основе двух государств.
Напомним, ранее государственность Палестины признали также Австралия, Великобритания и Канада. В ХАМАС приветствовали признание Палестины, однако подчеркнули, что для предотвращения оккупации Западного берега реки Иордан необходимы незамедлительные практические действия. В Израиле предупредили об ответных мерах в виде установления суверенитета над Иудеей и Самарией, а также полного подавления палестинской власти.