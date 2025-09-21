Португалия признала государственность Палестины. Такой информацией делится SIC Notícias, ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел страны Паулу Ранжеля.

«Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке», — сказано в сообщении канала.

Как отмечается в заявлении, Лиссабон выступает за урегулирование нынешнего палестино-израильского конфликта на основе двух государств.