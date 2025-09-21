Нетаньяху заявил, что Израиль будет бороться против признания Палестины

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении страны решительно выступать против признания палестинской государственности. По его словам, Иерусалим будет использовать все доступные площадки, включая ООН, для достижения этой цели.

«Нам придётся бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма», — сказал Нетаньяху в ходе брифинга.

Он также объявил о своём предстоящем визите в США на следующей неделе. Там глава израильского кабмина выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.