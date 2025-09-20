Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября

22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН представители десяти государств, включая Францию, планируют объявить о признании Палестины. Об этом сообщили в Елисейском дворце перед визитом президента Франции в Нью-Йорк.

«Десять стран приступят к признанию Государства Палестина», — говорится в сообщении.

Помимо Франции, в число государств, готовых признать Палестину, войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. В Елисейском дворце также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу Иордана, назвав это «чёткой красной линией».