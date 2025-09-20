Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября
22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН представители десяти государств, включая Францию, планируют объявить о признании Палестины. Об этом сообщили в Елисейском дворце перед визитом президента Франции в Нью-Йорк.
«Десять стран приступят к признанию Государства Палестина», — говорится в сообщении.
Помимо Франции, в число государств, готовых признать Палестину, войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. В Елисейском дворце также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу Иордана, назвав это «чёткой красной линией».
Ранее сообщалось, что Бельгия намерена признать Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Это станет важным политическим сигналом и возродит надежду на мирное урегулирование конфликта. Также Великобритания планирует объявить о признании государства Палестина в сентябре. Такое решение связано с невыполнением Израилем условий, которые Лондон ставил для прекращения конфликта в секторе Газа.