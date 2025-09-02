Ещё одна страна Европы официально признает Палестину на Генассамблее ООН
Глава МИД Бельгии Прево: Брюссель признает Палестину на Генассамблее ООН
Бельгия намерена признать Палестинское государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Это станет важным политическим сигналом, который возродит надежду на мирное урегулирование конфликта, заявил глава бельгийского МИД Максим Прево.
«Бельгия приветствует признание Палестины на предстоящей сессии ООН! Дополнительно будут введены строгие санкционные меры в отношении правительства Израиля», — написал он в соцсети Х.
Но и ХАМАС постигнет суровая кара, если Бельгия заметит проявления ненависти к еврейскому народу, добавил министр. В таком случае палестинское движение Брюссель будет «жёстко осуждать». Глава МИД отметил, что официальное оформление признания будет закреплено королевским указом, однако этот шаг будет предпринят только после освобождения всех израильских заложников и прекращения контроля ХАМАС над палестинскими территориями.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж на Генассамблее ООН в сентябре объявит о признании Палестины. После этого к делу подключалась и Великобритания, которая теперь тоже готова признать палестинское государство, поскольку Израиль не выполнил некоторые требования Лондона.