Макрон анонсировал признание Францией Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о решении официально признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Об этом он написал в своём обращении, опубликованном в соцсети X. По его словам, соответствующее заявление прозвучит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

«Необходимо немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы. Необходимо также обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы», — написал Макрон.

Политик отметил, что необходимо наконец построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке при условии демилитаризации и признания Израиля.

В сообщении также отмечается необходимость совместной работы Европы, Израиля, Палестины и всего международного сообщества для достижения конкретных результатов. К публикации было прикреплено официальное письмо, направленное палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. В нём Макрон подтвердил, что поддерживает идею мирного сосуществования двух стран, подчёркивая необходимость немедленного прекращения огня и начала политического процесса.