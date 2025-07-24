Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 20:16

Макрон анонсировал признание Францией Палестины

Макрон: Франция объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН в сентябре

Махмуд Аббас и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Махмуд Аббас и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о решении официально признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Об этом он написал в своём обращении, опубликованном в соцсети X. По его словам, соответствующее заявление прозвучит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

«Необходимо немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы. Необходимо также обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы», — написал Макрон.

Политик отметил, что необходимо наконец построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке при условии демилитаризации и признания Израиля.

В сообщении также отмечается необходимость совместной работы Европы, Израиля, Палестины и всего международного сообщества для достижения конкретных результатов. К публикации было прикреплено официальное письмо, направленное палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. В нём Макрон подтвердил, что поддерживает идею мирного сосуществования двух стран, подчёркивая необходимость немедленного прекращения огня и начала политического процесса.

ХАМАС передал посредникам ответ на предложение о прекращении огня
ХАМАС передал посредникам ответ на предложение о прекращении огня

Ранее стало известно, что конференция ООН, посвящённая ближневосточному урегулированию и возможному признанию палестинского государства, состоится в Нью-Йорке с 28 по 30 июля. Из-за ударов Израиля дата была перенесена с июня.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Палестина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar