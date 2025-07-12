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Регион
12 июля, 05:51

Назначена дата конференции ООН по признанию Палестины

РИАН: Конференция ООН по признанию Палестины пройдёт с 28 по 30 июля в Нью-Йорке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

В Нью-Йорке с 28 по 30 июля состоится конференция ООН, посвящённая ближневосточному урегулированию и возможному признанию палестинского государства. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН Шэрон Берч.

«Она (конференция - прим. Life.ru) состоится 28-30 июля», — сказала Берч.

Из-за обострения ситуации в регионе, в том числе после ударов Израиля по Ирану, первоначальная дата конференции с 17 по 21 июня под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции была перенесена. Но теперь официально подтверждены три дня — с 28 по 30 июля.

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Тем временем Франция продемонстрировала осторожный подход к международным мероприятиям. В июне власти страны отказали судну экологической организации Greenpeace* в заходе в порт Ниццы. Причиной стало беспокойство по поводу возможных акций протеста во время конференции ООН по океанам, которую Франция проводила совместно с Коста-Рикой. На саммит были приглашены представители более 70 стран.

* Внесена в перечень нежелательных организаций в России.

Милена Скрипальщикова
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