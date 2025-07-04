Россия снова не вошла в состав Совета ФАО
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Россия вновь не была избрана в состав Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Голосование по кандидатуре Москвы состоялось в рамках 44-й сессии Конференции ФАО, сообщило российское постпредство при ФАО и других международных организациях в Риме.
«Россия продолжит стремиться вернуться в Совет на следующей Конференции в 2027 году», — указали в постпредстве.
Москва уже не смогла войти в Совет два года назад, не получив необходимого количества голосов из-за давления со стороны западных стран. На текущей сессии наша страна вновь выдвинула свою кандидатуру, но безуспешно.
Россия входила в состав Совета с 2010 года, периодически покидая его в соответствии с ротационной системой и впоследствии возвращаясь.
Ранее Life.ru рассказал, что в России значительно снизился объём выдачи сельской ипотеки. Об этом на пленарном заседании Форума тружеников села рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что подобные проблемы начались ещё в 2024 году.