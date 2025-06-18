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18 июня, 05:57

Россия вошла в тройку стран мира с самым низким «индексом пикника»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Россия заняла третье место в рейтинге стран с наиболее доступным по цене набором для пикника. По данным РИА «Новости», наша страна смогла уступить лишь Индонезии и Китаю. Анализ основан на открытой информации о ценах на товары в различных странах мира.

Для оценки стоимости набора были учтены цены на хлеб, сыр и ветчину, яблоки, воду и плед. Средняя его стоимость составила 19,8 доллара. Самый бюджетный пикник можно организовать в Индонезии (9,1 доллара), далее следует Китай (12 долларов), а потом уже Россия (14,8 доллара).

Дешевле среднего уровня пикниковый набор также стоит в ЮАР (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 доллара), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов). В остальных странах цены выше: во Франции (20,6 доллара), Аргентине (20,9 доллара), Саудовской Аравии (21,3 доллара), Италии (22,2 доллара), Японии (22,7 доллара), Австралии (23,2 доллара) и Германии (23,3 доллара). Наиболее дорогие наборы зафиксированы в США (25,4 доллара), Южной Корее (26,5 доллара) и Канаде (27,3 доллара).

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Наталья Афонина
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