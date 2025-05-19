«Гениально устроились»: В Приамурье неизвестные устроили пикник с шашлыками прямо на кладбище

В Благовещенске неизвестные осквернили кладбище, разбив там лагерь. Об этом сообщает Amur Mash.





Молоканское кладбище в Благовещенске сейчас выглядит так. Видео © Telegram / Amur Mash

Молоканское кладбище, находящееся в запущенном состоянии, стало местом проживания людей. Об этом свидетельствуют найденные там следы жизнедеятельности: кострище, посуда и место для ночлега.

«Ой, какая красота! И шашлыки, и сосиски, и креветки — всё пожарено. Все деревья подожгли. Вот здесь у них был шалаш, который не пережил пожара. <...> Гениально устроились», — провёл видеоэкскурсию один из жителей столицы Приамурья.

Он утверждает, что городская администрация осведомлена о проблеме, но никаких действий не предпринимает.