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19 мая, 09:05

«Гениально устроились»: В Приамурье неизвестные устроили пикник с шашлыками прямо на кладбище

Amur Mash: В Благовещенске неизвестные осквернили кладбище, разбив там лагерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Timmy Shoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Timmy Shoot

В Благовещенске неизвестные осквернили кладбище, разбив там лагерь. Об этом сообщает Amur Mash.

Молоканское кладбище в Благовещенске сейчас выглядит так. Видео © Telegram / Amur Mash

Молоканское кладбище, находящееся в запущенном состоянии, стало местом проживания людей. Об этом свидетельствуют найденные там следы жизнедеятельности: кострище, посуда и место для ночлега.

«Ой, какая красота! И шашлыки, и сосиски, и креветки — всё пожарено. Все деревья подожгли. Вот здесь у них был шалаш, который не пережил пожара. <...> Гениально устроились», — провёл видеоэкскурсию один из жителей столицы Приамурья.

Он утверждает, что городская администрация осведомлена о проблеме, но никаких действий не предпринимает.

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А ранее Life.ru сообщал, что мэр Краснодара оказался в центре скандала после неловкой фразы о большом количестве могил с красными звёздами. Поводом для высказывания стала реконструкция городского кладбища, где покоятся участники различных войн, включая Великую Отечественную.

Наталья Демьянова
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