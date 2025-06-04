Власти Франции не пустили на конференцию ООН в Ниццу судно Greenpeace*

Французские власти запретили заходить в порт Ниццы кораблю экологической организации Greenpeace*. Причиной отказа стала обеспокоенность по поводу возможных акций активистов на конференции ООН по океанам, сообщает агентство Франс Пресс.

Конференция, которую организуют Франция и Коста-Рика, состоится с 9 по 13 июня. На встрече планируют собрать лидеров более 70 стран.

«Корабль Greenpeace*, который должен был присоединиться почти к 30 научно-исследовательским суднам неправительственных организаций, приглашённых в Ниццу в рамках саммита ООН по океанам, не получит право захода в порт», — говорится в сообщении.

Судно Arctic Sunrise должно было пришвартоваться в Ницце в среду 4 июня. Планировалось, что корабль простоит в порту три дня, в течение которых будет принимать простых посетителей и высоких гостей.

Как сообщал Life.ru, 2 июня участники Greenpeace* похитили статую французского президента Эмманюэля Макрона из музея восковых фигур в Париже. Позже восковый Макрон оказался у здания российского посольства во Франции, на фоне флага РФ.