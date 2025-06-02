В Париже активисты Greenpeace* похитили «Макрона» и подбросили к Посольству России

По данным следствия, две женщины и мужчина переоделись работниками музея, после чего вынесли статую через аварийный выход, завернув её в плед. Затем неизвестный позвонил в учреждение и заявил, что кража совершена членами международной организации Greenpeace*. Предположительно, восковой «Макрон» оценивается в 40 тысяч евро, такую сумму назвали в музее в качестве размера ущерба.

Позже статую активисты доставили к зданию Посольства России во Франции, пишет газета Le Parisien. «Макрона» поставили на фоне флага РФ и растянули баннеры с заявлениями о необходимости перестать сотрудничать с Москвой из-за боевых действий на Украине. Чтобы не попасть в лапы к полиции, похитители через несколько минут вновь погрузили статую в фургон и умчались в неизвестном направлении. Участники акции заверили журналистов, что лишь «одолжили» экспонат у музея и обязательно вернут. Как отмечает газета, восковые фигуры политиков не первый раз исчезают с выставки в Париже, несмотря на присутствие в здании охраны.