В Париже активисты Greenpeace* похитили «Макрона» и подбросили к Посольству России
Franceinfo: Статую Макрона украли из музея в Париже и отвезли к посольству РФ
Статуя Макрона в музее. Обложка © Х / RibereF
Во Франции неизвестные, позже представившиеся участниками Greenpeace*, похитили статую французского лидера Эмманюэля Макрона из крупнейшего музея восковых фигур Гревен в Париже. Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на правоохранителей.
Во Франции украли статую Макрона. Видео © Х / bastionmediaoff
По данным следствия, две женщины и мужчина переоделись работниками музея, после чего вынесли статую через аварийный выход, завернув её в плед. Затем неизвестный позвонил в учреждение и заявил, что кража совершена членами международной организации Greenpeace*. Предположительно, восковой «Макрон» оценивается в 40 тысяч евро, такую сумму назвали в музее в качестве размера ущерба.
Позже статую активисты доставили к зданию Посольства России во Франции, пишет газета Le Parisien. «Макрона» поставили на фоне флага РФ и растянули баннеры с заявлениями о необходимости перестать сотрудничать с Москвой из-за боевых действий на Украине. Чтобы не попасть в лапы к полиции, похитители через несколько минут вновь погрузили статую в фургон и умчались в неизвестном направлении. Участники акции заверили журналистов, что лишь «одолжили» экспонат у музея и обязательно вернут. Как отмечает газета, восковые фигуры политиков не первый раз исчезают с выставки в Париже, несмотря на присутствие в здании охраны.
Ранее первая леди Франции Брижит Макрон отвесила мужу пощёчину во время визита во Вьетнам, что вызвало бурную реакцию в Сети. Сам Макрон попытался сгладить инцидент, заявив, что это было «дурачество» и часть его «живой» семейной жизни. Лидер США Дональд Трамп посоветовал французскому коллеге «держать дверь закрытой» во время подобных разборок с супругой.
* Внесена в перечень нежелательных организаций в России.