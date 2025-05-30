Трамп дал совет Макрону после позорной пощёчины от жены
Трамп — о пощёчине Макрону: Советую держать дверь закрытой
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Президент США Дональд Трамп, находясь в Овальном кабинете, высказался по поводу видео, на котором Брижит Макрон даёт пощечину французскому лидеру Эммануюэлю Макрону. Журналисты поинтересовались, какой совет хозяин Белого дома мог бы дать главе Пятой республики.
«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — прокомментировал скандальный инцидент Трамп.
Президент США добавил, что недавно говорил с Макроном и тот заверил, что в его семье всё в порядке.
Видео с пощёчиной, которую первая леди Франции Брижит Макрон отвесила мужу во время визита во Вьетнам, вызвало бурную реакцию в Сети. Сам Макрон попытался сгладить инцидент, заявив, что это было «дурачество» и что подобные сцены — часть их «живой» семейной жизни. Однако многие сочли такое объяснение неубедительным.