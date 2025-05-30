Трамп дал совет Макрону после позорной пощёчины от жены

Президент США Дональд Трамп, находясь в Овальном кабинете, высказался по поводу видео, на котором Брижит Макрон даёт пощечину французскому лидеру Эммануюэлю Макрону. Журналисты поинтересовались, какой совет хозяин Белого дома мог бы дать главе Пятой республики.

«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — прокомментировал скандальный инцидент Трамп.

Президент США добавил, что недавно говорил с Макроном и тот заверил, что в его семье всё в порядке.